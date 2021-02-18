الأمم المتحدة: اليمن يحتاج 4 مليارات دولار لإنقاذه من المجاعة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن هناك حاجة لتوفير 4 مليارات دولار في عام 2021 لتجنب حدوث مجاعة في اليمن.

وطالب مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية، بجمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية.

وقال المسؤول الأممي، إن “اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم خلال عقود”، حسب “رويترز”.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة إثر انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية.