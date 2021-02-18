تفريغ المعلمات لحضور الدورات التدريبية والورش

وجه مكتب التعليم بالقطيف بضرورة “التفريغ” لحضور البرامج التدريبية لشاغلات التعليمية.

جاء ذلك في خطاب وجهه المكتب لقائدات المدارس، وتضمن التعميم الذي اطلعت “الوئام” على نسخة منه، ضرورة تنظيم حضور الموظفة للبرنامج التدريبي بما لايخل بسير العملية التعليمية عليه يكون حضور شاغلات الوظائف التعليمية للبرامج التدريبية (برنامج – ورشة) كالتالي:

المرحلة الابتدائية: حضورهم في الفترة الصباحية ولها الخيار لحضور الحصص المسائية على المنصة أو عدم الحضور بتحويل الحصص الى حصص غير تزامنية.

المرحلة المتوسطة والثانوية: تفرغ للحضور عن بعد للبرامج التدريبية.

وأضاف التعميم “يكون خروج المعلمات للبرامج التدريبية حسب ضوابط منها أن تكون مدة البرنامج ثلاث ساعات وأكثر، وإذا كانت مدة البرنامج أقل من ثلاث ساعات تستكمل الموظفة دوامها في المدرسة سواء صباحي أو يتم التنسيق قبل حضور البرنامج مع قائدة المدرسة”.