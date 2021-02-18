وزيرة إماراتية تغرد باللغة التركية: نتمنى لكم النجاح

ردت وزيرة الدولة الاماراتية للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، على تهنئة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، الإمارات بنجاح مهمة “الأمل”،بتمني النجاح لتركيا في استكشاف الفضاء.

ونشر ورناك، اليوم الخميس، تغريدة على “تويتر” قال فيها: “كل استكشاف جديد في الفضاء له قدرة على زيادة التعاون الدولي في خدمة مصالح السلام في كل العالم. نجاح الإمارات في مهمة الأمل، التي استمروا فيها منذ زمن طويل، يستحق الإشادة به. نهنئكم!”.

وردت الأميري على هذا التعليق بتغريدة كتبتها باللغتين الإنجليزية والتركية حيث شكرت ورناك وقالت: “نحن كذلك نعتقد أن استكشاف الفضاء كان دائما وسيلة لبناء الجسور وتطوير فهمنا البشري الجماعي”.

وأضافت الوزيرة الإماراتية: “أتمنى لتركيا رحلة اكتشاف ناجحة إلى القمر عام 2023، في ما سيزيد إسهام المنطقة في استكشاف الفضاء”.

ووصل مسبار “الأمل” الإماراتي يوم 9 فبراير إلى مدار المريخ، وأرسل في 15 فبراير أول صورة التقطها للكوكب الأحمر إلى الأرض.

وبالتزامن مع ذلك أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تنوي، في إطار برنامجها الفضائي، إرسال مركبة فضائية إلى القمر عام 2023.

وتأتي تصريحات اليوم في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الإمارات وتركيا توترا على خلفية قضايا عدة، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت رسائل متبادل تدل على توجه محتمل نحو تحسينها.