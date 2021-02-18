“تويتر” يبدأ في تمييز الحسابات الحكومية في المملكة

وسع موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” دائرة تصنيف الحسابات التابعة للحكومة، التي تقتصر حاليا على خمس دول، بإضافة المملكة العربية السعودية.

ولوحظ التغيير في صفحات تعريف بعض المسؤولين السعوديين بالإشارة إلى أنها تابعة للحكومة كحساب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.



وكان “تويتر” كشف عن فكرة تصنيف الحسابات التابعة للحكومات للمرة الأولى في أغسطس 2020.

وقال مدير السياسة العامة والتنمية في الشركة، نيك بيكلز، حينها إن قائمة الدول الجديدة ستشمل السعودية، ومصر، والإمارات.

وأوضحت أن الهدف من ذلك إجراء تجريبي قامت خلاله بوضع علامة على الحسابات الحكومية الرسمية في الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة.

تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى يخضع فيه نهج تويتر تجاه الشخصيات البارزة والحكومية للتدقيق، بعد الحظر البارز لحساب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترمب، واندلاع العواصف السياسية فى ميانمار والهند.

وردًا على سؤال حول كيفية تحديد تويتر للتسميات الحكومية فى مواقف، مثل ميانمار حيث استولى الجيش حديثًا على السلطة فى انقلاب، قال مدير السياسة العامة العالمية فى تويتر، (نيك بيكلز) Nick Pickles: إن الشركة لم تسمِ الدول التى كانت الحكومة فيها محل خلاف.