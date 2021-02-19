طبيب في الطائف: القرآن سر تميزي.. ومن يحتج بضيق الوقت واهم

مسيرة طويلة مع حفظ وتعلم كتاب الله استمرت لـ17 عاماً فالطبيب البيطري الدكتور سيد عبدالقادر جمعة – ٣٤ عاما- والذي يعمل في إحدى العيادات البيطرية بالطائف لم يتوقف شغفه لكتاب الله لحظة واحدة فبعد أن أتمّ الحفظ أبى إلا أن يحصل على الإجازات القرآنية ليكمل مسيرة الخيرية.

وعن قصته يقول الدكتور جمعة : بدأت حفظ القرآن منذ الصغر في ارياف صعيد مصر وكنت أنتهز الفرص بزيارة أحد المشايخ الذى كان يعمل في المملكة العربية السعودية مدرسا حال نزوله إلى مصر وأذهب إليه لأحفظ القرآن ، وبعد مكابدة – بفضل الله – منّ علي المولى بالحفظ إلى أن تعرفت على أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن التابعة لجمعية خيركم بجدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال بحثي على الدورات الموثوقة كي أتعهد القرآن ولا يتفلت مني.

وقد وجدت فيها غايتي وها أنا الآن أحصد الاجازة تلو الأخرى حتى أنال الاجازة في القراءات العشر واستطيع تعليم القرآن للعالم أجمع.

ويتابع قائلاً: تجربتي في حفظ القرآن الكريم أجدها مثمرة جداً فكتاب الله يبعث الطمأنينة والسكينة والرضا ويعين على نوائب الدهر وأصدقك القول أن أسعد يوم في حياتي عندما ختمت القرآن الكريم ومن يومها كان كتاب ربي سبب التفوق في مسيرتي المهنية والاستقرار النفسي وصدق ربي الذي قال : ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب).

واختتم الدكتور جمعة حديثه بكلمة شكر لجمعية خيركم والقائمين عليها لما يبذلونه من تنسيق وتنظيم وبرامج جذب لتعليم وتحفيظ البشرية كتاب الله مستشهداً بقوله تعالى : (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين).