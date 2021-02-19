هذه خطة ريال مدريد للتعاقد مع مبابي

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن سلاح ريال مدريد، من أجل التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

أوضحت صحيفة ماركا: “رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لن يرغب في الدخول في حرب مع إدارة باريس سان جيرمان، فهو يسعى إلى إيجاد اتفاق يفيد جميع الأطراف المعنية من انتقال مبابي إلى “الملكي”.

واتخذ الريال قراراً بعدم القيام بأي شيء نحو مبابي، حتى يتخذ النادي الباريسي قراراً واضحاً بالتخلي عنه، لذلك سينتظر “الميرينغي” الضوء الأخضر من باريس لإجراء محادثات مباشرة مع اللاعب الفرنسي.

وعلى الرغم من أن لوائح “فيفا” قد تسمح بوصول مبابي مقابل 100 مليون يورو فقط، فإن ريال مدريد لن ينوي الاعتماد على هذا الحل، حيث يريد “الميرينغي” التوصل إلى اتفاقية ودية مع سان جيرمان، حتى أنه على استعداد لإشراك لاعب في العملية.

ويدرس الريال التضحية بلاعب من بين 3 لاعبين: إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، أو رافائيل فاران، لإقحامه في عملية التعاقد مع مبابي.