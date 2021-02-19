وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع عن موعد فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية (رجال ونساء) حيث سيتم فتح بوابة القبول للفترة القادمة للوظائف العسكرية بتاريخ (1442/9/13هـ).

وأوضحت الوزارة أن نتائج قبول الدفعة الاولى لهذه الفترة بتاريخ (1442/7/6هـ) ونتائج قبول الدفعة الثانية قريباً إن شاء الله.

وقالت ان الشروط العامة للقبول كالتالي:

شروط التقديم ( رجالية ) :

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

شروط التقديم (نسائية) :

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية وأن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.

أن لا يقل سن المتقدمة عن واحد وعشرين عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم وأن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها الائحة التنفيذية.

ولمزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط: https://tajnid.mod.gov.sa