شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

أخصائي أداء مؤسسي: تنفيذ استراتيجية البنك المركزي من خلال متابعة الأداء وتقييم الأداء العام للبنك المركزي لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل مستدام.·

المساهمة في تطوير الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للبنك المركزي والتأكد من أن الخطط الاستراتيجية المقترحة قابلة للتنفيذ والمراقبة والإبلاغ عن مؤشرات قياس الأداء ومستوى تقدم المبادرات وتسليط الضوء على التبعيات والترابط.

الخبرات والمهارات المطلوبة: خبرة سنتين كحد أدنى في القطاعات المالية أو التقنية أو الجهات الحكومية ذات العلاقة أو في أحد شركات التقنية المالية والمعرفة والقدرة على التخطيط والتحليل وخبرة ذات صلة في مجال المؤسسات المالية مع التركيز على مراقبة الأداء المؤسسي.

أخصائي تطوير استراتيجية: المساهمة في تصميم وتطوير آلية خطط البنك المركزي الاستراتيجية، ووضع آلية مرنة تستجيب للمتغيرات الداخلية والخارجية، للتأكد من ترجمة رؤية ورسالة البنك المركزي على المستوى المتوسط والبعيد.

وتقديم الدعم والاستشارة للإدارات في إعداد استراتيجياتها للتأكد أنها تتماشى مع استراتيجية البنك المركزي.

المسئوليات والنشاطات الرئيسية: تحليل موارد البنك المركزي والتزاماتها وقدراتها ونقاط ضعفها وقوتها وتحليل أداء البنك المركزي الحالي وإجراء مسح للاتجاهات الكلية والجزئية في بيئة البنك المركزي وبعض الممارسات العالمية المشابهة.

دراسة بيئة التشغيل الحالية في البنك المركزي لتحديد الفرص التي يمكن تحقيقها والسيناريوهات المحتملة التي قد تحصل في المستقبل وتنسيق وتوحيد المدخلات من مختلف الإدارات لتحقيق التطوير العام للبنك المركزي.

الخبرات والمهارات المطلوبة: خبرة سنتين كحد أدنى في القطاعات المالية أو التقنية أو الجهات الحكومية ذات العلاقة أو في أحد شركات التقنية المالية والمعرفة والقدرة على التخطيط والتحليل.

وسيتم التقديم على هذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=485827&geoId=92000000