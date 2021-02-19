إيران تعتقل أوروبيين لاستغلالهما قبيل المحادثات النووية

كشف تقرير لليومية الفرنسية “لو فيغارو” أن السلطات الإيرانية اعتقلت أوروبيين منذ أكثر من أسبوعين.

أوضحت الصحيفة اليوم الجمعة أن السلطات الأمنية اعتقلت شخصاً مزدوج الجنسية، فرنسي-إيراني، وآخر من الجنسية الألمانية.

وذكرت “لو فيغارو” أن عملية الاعتقال حصلت قبل 4 فبراير كوسيلة ضغط تحسباً للحكم على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا ذلك اليوم.

وكانت بلجيكا في ذاك التاريخ أصدرت حكماً بحق أسدي، المتهم بالتخطيط لهجوم كان يفترض أن يستهدف تجمعاً معارضاً لنظام طهران في فرنسا عام 2018، قضى بسجنه 20 عاماً بتهمة الإرهاب، فيما حكمت على مساعديه، نسيمه نعمي بـ 18 عاماً، وزوجها أمير سعدوني بـ 17 عاماً، بينما حكم على المعارض السابق مهرداد عارفاني بـ 15 سنة سجن.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الفرنسي – الإيراني كان اعتقل أثناء تحليقه لطائرة من دون طيار وسط الصحراء.

واعتبرت وكالة رويترز بدورها أنه في حال تم تأكيد عملية الاعتقال، فتأتي تلك الأنباء في وقت حساس، مع إعلان الولايات المتحدة استعدادها للجلوس مع إيران للتفاوض على ملفها النووي.

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك إيران إلى الإفراج عن جميع مواطنيها المحتجزين تعسفياً.

وكان الحرس الثوري الإيراني اعتقل العشرات من مزدوجي الجنسية في السنوات الأخيرة، معظمهم بتهم التجسس.