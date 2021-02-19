إندونيسيا تعتزم شراء مقاتلات فرنسية وأمريكية

أعلن الجيش الإندونيسي أنه يعتزم شراء 36 مقاتلة من طراز رافال التي تصنعها شركة داسو الفرنسية و15 ” طائرة من طراز إف-15 ايه اكس” تصنعها شركة بوينج الأمريكية في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع تسليم ست من مقاتلات “إف15- ايه اكس” بحلول العام المقبل، بحسب كتاب جديد أصدرته القوات المسلحة الإندونيسية ليتزامن مع اجتماع قيادتها السنوي الأسبوع الجاري.

وأفاد الكتاب بأن هناك خططا قيد الإعداد لشراء 15 طائرة نقل من طراز سي-130 جيه سوبر هيركليز وطائرتين ايرباص من طراز ايه 330 ناقلة وقود متعددة المهام تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

ولم يحدد موعد لتسلم طائرات سي130- جيه وأير باص ايه 330 .

ولم يتسن الوصول لمسؤولي وزارة الدفاع للحصول على تعليق بشأن تفاصيل الصفقات.