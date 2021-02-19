وزارة البيئة تعلن مخالفات الترقيم الإلكتروني للإبل.. غرامة لنقل الإبل وتحريكها بلا ترقيم

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة لائحة مخالفات الترقيم الإلكتروني للإبل والعقوبات المترتبة عليها.

ودعت الوزارة جميع ملاك الإبل بالمملكة بمراجعة أقرب فرع للوزارة أو من تفوضه الوزارة من القطاع الخاص لتسجيل بياناتهم وبيانات إبلهم في قاعدة بيانات الوزارة، وتحديثها وفق ما يجري عليها من نقل ملكيات أو مواليد أو نفوق أو ذبخ أو ما في حكم ذلك.

وأوضحت الوزارة، عقوبة مخالفة عدم تسجيل ملاك ومستوردي الإبل لبيانات إبلهم أو عدم تحديثها أو ترقيمها لدى الوزارة، وكذلك عدم التبليغ عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر من الواقعة عن نفوق أو ذبح الإبل المرقمة وولادات الإبل وفقدان أو تلف الشريحة الإلكترونية المعتمدة، تصل إلى الإنذار الخطي في المرة الأولى، و1000 ريال في المرة الثانية، و2000 ريال في المرة الثالثة.

وأشارت إلى أن عقوبة مخالفة عدم التعاون مع الوزارة أو من تفوضه بتقديم المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو عدم منح التسهيلات اللازمة لفرق التقييم أو تعطيل إجراءاتها أو إتلاف أي معدات خاصة بالترقيم والتسجيل لأي سبب من الأسباب، تصل إلى 5 آلاف ريال في المرة الأولى وتتضاعف في المرة الثانية، وتبلغ 20 ألف ريال في المرة الثالثة، وكذلك عقوبة عدم وجود مستند تسجيل وترقيم الإبل خلال نقلها أو تحريكها بين مناطق ومحافظات المملكة تبلغ 1000 ريال في المرة الأولى و2000 في المرة الثانية و5000 في المرة الثالثة.

وأكدت الوزارة، أنه في حال تكرار أي مخالفة لأكثر من 3 مرات خلال العام الواحد يتم إحالتها إلى لجنة النظر لإيقاع العقوبة الرادعة.

وتابعت: “مخالفة تثبيت شريحة إلكترونية إضافية على الإبل دون الرجوع للوزارة عقوبتها تبلغ 5 آلاف ريال على كل رأس، عقوبة تحريك أو نقل أي إبل غير مرقمة بين مناطق ومحافظات المملكة تصل إلى 1000 ريال على كل رأس”.

ولفتت إلى أن إزالة أو التلاعب بالشريحة الإلكترونية الموجودة على الإبل والمعتمدة لدى الوزارة لأي سبب كان عقوبتها 5 آلاف ريال على كل رأس، مضيفة: “عقوبة استخدام رقم إلكتروني سابق على إبل آخر تصل إلى 5 آلاف ريال على كل رأس، وكذلك عقوبة التصرف بالإبل غير المرقمة بنقل ملكيتها أو ما يؤول إلى نقلها كالهبة ونحوها 1000 ريال على كل رأس”.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن العمل بهذا القرار يسري بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدوره.