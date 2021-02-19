“الخارجية الفلسطينية” تدين استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للشعب وأرضه

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه, معربةً عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات.

ووصفت الخارجية في بيان صحفي اليوم إقدام سلطات الاحتلال على قطع التيار الكهربائي عن منطقة أبو العجاج في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا إمعانا بممارسة أبشع أشكال العنصرية والكراهية.

وقالت إن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، صفعة للمجتمع الدولي ومبادئ حقوق الإنسان, داعية المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته تجاه جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال.