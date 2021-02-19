“الشارع السعودي” يفتح ملف المتقاعدين.. ويكشف: 57% منهم برواتب 3 آلاف

ناقش برنامج “الشارع السعودي”، البارحة، على قناة السعودية، أوضاع المتقاعدين واحتياجاتهم، والوقوف على مطالب هذه الشريحة الكبيرة التي أسهمت في البناء والعطاء لمجتمعهم ووطنهم على مدى عقود طويلة دون أن يجدوا التقدير الكافي من المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسات القطاع الخاص.

وكشف الدكتور عبدالله المقوشي، عضو هيئة تدريس متقاعد من جامعة الملك سعود، أن 57% من المتقاعدين رواتبهم لا تتجاوز 3 آلاف ريال، مشدداً على أن هذه الشريحة التي بذلت وخدمت الوطن خلال زهرة شبابها لها مطالب عدة وفي مقدمتها، السكن، وتحسين الراتب التقاعدي.

وعن دور مؤسسات القطاع الخاص في تقديم خدمات وتسهيلات للمتقاعدين، قال الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، إن القطاع الخاص لم يقدم للمتقاعدين ما يستحقونه، مقارنة بحجم أرباح هذه المؤسسات وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين.

كما شدد ضيوف البرنامج على ضرورة إعادة النظر في مسألة الاستفادة من خبرات المتقاعدين والاستعانة بهم لتقديم الاستشارات وخلاصة خبراتهم بما يمكن جيل الشباب من اكمال مسيرة البناء وتنمية الوطن.

وقال “المقوشي”، إن هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين قادرين على أن يكونوا عنصراً هاماً في عملية البحث والتطوير، إذا وجدوا المكان الذي يهيئ لهم هذه الفرصة.

وركز تقرير الحلقة على ما قدمه المتقاعدون من عطاءات في الخدمة الوظيفية طوال حياتهم العملية، وألتقى عدداً من الشباب الذين علقوا آمالاً كثيرة على مؤسسة التقاعد والجهات المعنية بتهيئة مناخ اجتماعي وصحي يضمن راحتهم في حياتهم التقاعدية بعد تركهم مجال العمل.

وفيما يتعلق بالجوانب النفسية والاجتماعية لوضع المتقاعدين، أكد منصور الصانع الأخصائي النفسي، على ضرورة أن يعرف المجتمع أهمية هذا الإنسان المتقاعد وقيمة ما قدمه في حياته، ويراعي ذلك الأمر عند التفكير في إطلاق “النُكَت” والتعليقات التي يمكن أن تسيء لهذه الشريحة التي أفنت شبابها في خدمة المجتمع والوطن.

ويأتي برنامج “الشارع السعودي” الذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي عند الثامنة والنصف مساء كل خميس على قناة السعودية، ليكون صوتاً للسعوديين في كل ما يخص حياتهم وأوضاعها، ومنصة لطرح وبحث أكثر وأهم القضايا والملفات التي تهمهم بالدرجة الأولى.