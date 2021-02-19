أمير حائل يوجه بزيادة الحملات التوعوية وتكثيف الجولات الرقابية للحد من انتشار كورونا

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من اهتمام كبير ومتابعة مستمرة للتعامل مع الجائحة في كافة مناطق المملكة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتي تتطلب من الجميع التعاون مع تلك الجهود للمحافظة على ما تحقق من نتائج إيجابية والبناء عليها لخير الوطن وأبنائه والمقيمين على ترابه الطاهر.

وأشاد سمو أمير منطقة حائل بما تحقق حتى الآن من نتائج لهذه الجهود في المنطقة ومناطق المملكة وتطلع سموه لما هو أفضل وأتم للقضاء على هذه الجائحة بفضل الله ثم دعم القيادة وتعاون الجميع في وطننا الغالي جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه شدد خلاله على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والعمل بروح الفريق الواحد سواء من الجهات الحكومية والخاصة بمنطقة حائل أو من الأفراد المواطنين منهم والمقيمين.

ووجه سموه بزيادة الحملات التوعوية لزيادة الوعي الذاتي الذي يعول عليه سموه كثيراً للإلتزام بالاحترازات والتعليمات من الجهات ذات العلاقة الأمنية والخدمية وتكثيف الجولات الميدانية للفرق الميدانية لتلك الجهات المعنية ورصد جميع المخالفات وعدم التهاون ومجازاة كل مخالف لذلك ومعالجة عدم تكرار المخالفة مستقبلاً والعمل على رفع التقارير المستمرة أولاً بأول عن جهود جميع الجهات الممثلة في مركز الأزمات بالمنطقة.