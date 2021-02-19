“الجنائية الدولية” تبت في الاحتلال التركي لشمال قبرص

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، أنها ستصدر قراراً حول الاحتلال التركي لشمال قبرص قبل انتهاء ولايتها في 16 يونيو المقبل.

وحسب “جيروزاليم بوست”، رفع العضو القبرصي في البرلمان الأوروبي كوستاس مافريديس، دعوى ضد المستوطنات التركية في شمال قبرص منذ 2014، وفق ما نقل موقع أحوال تركية.

وترفض التي تحتل الجزء الشمالي من الجزيرة، أي حل سياسي للقضية القبرصية، ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحادثات على نظام فيدرالي في قبرص.

وقال، في 10 فبراير، إن اتفاق الدولتين سيكون الحل الوحيد للجزيرة المقسمة عرقياً.

ولا تزال قبرص مقسمة منذ 1974، عندما أرسلت تركيا قوات إلى الجزيرة لمواجهة الانقلاب المدعوم من اليونان. وفي 1983، أعلن قادة القبارصة الأتراك، الجمهورية التركية لشمال قبرص، التي لم تعترف بها إلا أنقرة.