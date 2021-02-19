رسمياً.. اعتماد إقامة 4 مباريات ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، تأجيل أغلب المباريات المقبلة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، واعتمد مواعيد وأماكن إقامة 4 مباريات في مارس المقبل.

ذكر الاتحاد في بيان نشره اليوم عبر موقعه الإلكتروني: “بعد الأخذ بعين الاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد19 في قارة أسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين”.

وأضاف الاتحاد: “تم اعتماد برنامج أحدث المباريات ضمن الجولتين 7 و8 من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس أسيا 2023 في الصين، والمقررة يومي 25 و30 مارس وفق التالي:

– المجموعة الثانية: نيبال مع أستراليا – 30 مارس 2021، إستاد داشراث في كاتماندو.

– المجموعة الرابعة: السعودية مع اليمن – 25 مارس 2021، إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

– المجموعة السادسة: طاجيكستان مع منغوليا، 25 مارس 2021، إستاد الجمهورية المركزي دوشانبي.

– المجموعة السادسة: منغوليا مع اليابان، 30 مارس 2021، إستاد فوكودا، تشيبا.

وتابع الاتحاد: “يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والحكام وكافة أطراف اللعبة، حيث يعمل عن قرب مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمراقبة الوضع في القارة”.

وأضاف: “ضمن جهود استئناف منافسات التصفيات الآسيوية بشكل آمن، سوف يقوم الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، وسوف يقوم بتأكيد وإعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسب لتقام في فترة المباريات الدولية في يونيو، حيث من المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من 31 مايو (أيار)، ولغاية 15 يونيو 2021”.