ميليشيات إيرانية تنقل أسلحة ثقيلة لأنفاق شرق دير الزور

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن ميليشيا “فاطميون” الأفغانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عمدت خلال الأيام الماضية، إلى نقل كميات كبيرة من صواريخ “الكاتيوشا” وبعض من أسلحتها الثقيلة إلى شبكة أنفاق كانت لتنظيم داعش في مدينة الميادين في شرق ديرالزور.

ويأتي ذلك ضمن إطار محاولة الميليشيات الموالية لإيران التمويه بغية تفادي الاستهدافات المتصاعدة على مواقعها سواء من قبل إسرائيل أو التحالف الدولي.

وكان المرصد السوري، أشار السبت الماضي، إلى أن الميليشيات الموالية لإيران عمدت مجدداً إلى إعادة التموضع في المنطقة في إطار محاولتها المستمرة للتمويه بغية تفادي الاستهدافات المتصاعدة على مواقعها سواء من قبل إسرائيل أو التحالف.

وأضاف المرصد، أن تلك الميليشيات قامت بنقل مقرات قديمة إلى مواقع جديدة ونقل سلاح وذخيرة إلى مستودعات جديدة في منطقتي البوكمال والميادين وأطراف مدينة دير الزور، وتعمد الميليشيات الموالية لإيران إلى التمويه بالغطاء المدني خوفاً من القصف المتكرر والذي تكبدت فيه خسائر بشرية ومادية فادحة.