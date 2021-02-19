إغلاق منشآت تجارية في أبها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة عسير كل المنشآت التجارية بوسط البلد بأبها، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتكدس العمالة بها ومحيطها دون مراعاة للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة رصدت منشآت وتجمعات وتكدس العمالة في البلد بوسط مدينة أبها حيث تم مباشرةً وعملاً بالإجراءات الاحترازية تطبيق عقوبة الإغلاق على كل المنشآت التي خالفت قرار منع التجمعات بعد أن لاحظت الفرق الرقابية تجمعات العمالة.

وشدد على أنه لا تهاون في متابعة المنشآت والتزامها بالإجراءات الاحترازية، مضيفاً أن هذه الجولات التي تمت اليوم تأتي استمرارًا لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا من خلال الجولات الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفايروس، مؤكدًا أنه تم إغلاق المنشآت ومعاقبتها مباشرةً ورفع المخالفات المرصودة، لافتاً إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة، موجهاً شكره لشرطة منطقة عسير على مساندتها في إغلاق المنشآت المخالفة.

وأكد الحميدي أن الجولات الرقابية مستمرة بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مع متابعة البلاغات التي تصل حول هذه المخالفات الخاصة بالتدابير الاحترازية، موجهاً بأهمية التزام الجميع بها والتشديد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها وعدم التساهل في تطبيقها.