بعد تدخل ريال مدريد.. وزيرة الرياضة الفرنسية تناشد مبابي البقاء في باريس

ناشدت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو نجم كرة القدم الشاب كيليان مبابي البقاء في فرنسا، وعدم الانتقال إلى الخارج، بعد أن أحرز ثلاثية في فوز فريقه باريس سان جيرمان 4-1 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقالت الوزيرة في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: “كيليان، لا ترحل خارج فرنسا، نريد أن نشاهدك بينما تستمر في اللعب بهذا الأسلوب (هنا)”.

وكان مبابي (22 عاماً) فاز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا ويوم الثلاثاء الماضي، أحرز ثلاثة أهداف ليقود فريقه لفوز كبير في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على برشلونة في عقر داره.

وبذلك أصبح مبابي أول لاعب زائر يحرز ثلاثية في شباك برشلونة في ملعبه في البطولة الأوروبية الأولى للأندية منذ أن فعلها أندريه شيفشينكو لاعب دينامو كييف الأوكراني في نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، أي قبل عام من مولد مبابي.

وعقب هذا الأداء المتميز تحدثت تكهنات كثيرة عن إمكانية رحيل مبابي عن فريق العاصمة الفرنسية والانضمام إلى أحد فرق الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي الممتاز.