آخر مستجدات وإحصائيات #كورونا عربيا خلال 24 ساعة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 110 ملايين و416 ألفا و763 حالة، حتى الساعة 54:13 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا مليونين و443 ألفا و847 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 357611 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 332892 حالة شفاء بعد تسجيل 865 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4528 حالة.

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 661477 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13232, فيما تم تسجيل 1802 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 614529 حالة,

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 33716 ,منهم 324 يرقدون في غرف العناية المركزة.

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 3140 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة، و شفاء 4349 حالة .

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 365.017 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1093 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 351.715 حالة .

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 وفيات و859 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و1025 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

سجلت الكويت 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 182460 حالة في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن إلى 1034 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنها سجلت شفاء 920 إصابة ليبلغ مجموع حالات للشفاء 170326 حالة.