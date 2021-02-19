موارد الرياض تضبط 259 مخالفة في العاصمة والمحافظات

ضبطت فرق التفتيش الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع 259 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية بعد تنفيذها لـ 2500 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض ومحافظات الأفلاج وشقراء والزلفي.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الزيارات التفتيشية شملت الأنشطة المستهدفة “المجمعات التجارية ومحلات بيع مواد البناء وقطاع الايواء السياحي والمستلزمات الرجالية وبيع السراميك والرخام والحلويات والأثاث المنزلي” مؤكداً ضرورة التزام كافة المنشآت بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.