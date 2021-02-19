أمريكا.. عاصفة ثلجية تخلف 47 قتيلاً وتحرم الملايين من الكهرباء

لقي 47 شخصاً على الأقل حتفهم، ويعيش ملايين آخرين في الولايات المتحدة الأمريكية دون كهرباء أو مياه، بسبب عاصفتين تسببتا في تغطية تكساس، وحتى شمال أوهيو بالجليد.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن سبب الوفيات درجات الحرارة المنخفضة، كما أوضحت صحيفة “واشنطن بوست” أن 30 من الوفيات على الأقل كانت في ولاية تكساس.

ووفقاً للصحيفة، فإن لقي 5 على الأقل حتفهم بعد تسممهم بغاز أول أكسيد الكربون، بسبب استخدامهم للمواقد للتدفئة في أماكن مغلقة و17 آخرين بسبب الصقيع.

وذكرت شبكة قنوات يونيفيجن أن طفلاً يدعى كريستيان بينييدا 11 عاماً، لقي حتفه في مدينة كونروي بتكساس أثناء نومه مع أسرته الهندوراسية، في منزل متنقل وبدون تيار كهربائي.

وأكثر الولايات تضرراً حتى هذه اللحظة هي تكساس، التي يعيش 192.4 ألف من سكانها لليوم الرابع على التوالي بلا كهرباء، ثم ميسيسيبي التي يعاني أكثر من 110 آلاف من سكانها من نفس الوضع.

كما ألغت شركات الطيران الجمعة 2706 رحلة جوية، وأعلنت تأخير مواعيد 2142 رحلة أخرى.