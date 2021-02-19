أبرز الأحداث الفلكية المتوقعة وموعد رمضان 2021

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن عام 2021، سيشهد عدداً من الأحداث الفلكية، أبرزها الكسوف الشمسي والخسوف القمري، حيث سيشهد يوم 26 مايو خسوفاً كلياً للقمر، فيما سيشهد يوم 19 نوفمبر المقبل خسوفاً جزئياً، سيشاهد في القارة الامريكية الشمالية والمحيط الهادي، كما يصادف الـ 10 من شهر يونيو المقبل، كسوفاً حلقياً للشمس، وكذلك الـ 4 من شهر ديسمبر ، كسوفاً كلياً للشمس.

وتوقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يحل شهر رمضان المبارك هذا العام في 13 أبريل المقبل، وتمتد فترة الصيام إلى 14 ساعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 21 و38 درجة مئوية، حيث أن هلال شهر رمضان المبارك يولد الإثنين 12 أبريل (نيسان 2021 الساعة 06:31 بتوقيت الإمارات، ويكون وقت غروب الشمس على ارتفاع 4 درجات فوق الأفق ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 20 دقيقة، وعليه فإن رصده ممكن رغم صعوبة الحالة، متوقعاً أن يكون الثلاثاء 13 أبريل 2021 غرة شهر رمضان المبارك 1442.

وأشار إلى أن هلال شوال سيولد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 ليكون يوم الخميس 13 مايو غرة شوال، عيد الفطر، في حين يُنتظر أن يولد هلال شهر ذي الحجة يوم السبت 10 يوليو ليكون يوم الأحد 11 يوليو غرة شهر ذي الحجة 1442، على أن يكون عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو (تموز).

القمر العملاق

وفي 27 أبريل و26 مايو المقبلين ستتشكل ظاهرة القمر العملاق (بدر الحضيض)، بينما يصادف في 20 من شهر مارس المقبل الاعتدال الربيعي وبداية فصل الربيع فلكياً، وذلك بتعامد تعامد الشمس على خط الاستواء، وفي 21 من شهر يونيو يشهد الانقلاب الصيفي، وذلك بتعامد الشمس على مدار السرطان شمالا +23.5، بينما يشهد شهر سبتمبر الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف فلكياً، بينما يصادف الانقلاب الشتوي في ألـ 21 من شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أنه سيتساوى الليل والنهار ويكون لكل منهما قرابة 12 ساعة، خلال الفترة من 14-16 مارس المقبل، وكذلك بين 26 – 28 سبتمبر ، فيما تصادف الفترة من 18 -24 يونيو أطول نهار وأقصر ليل، بحيث يبلغ طول النهار 13:43 ساعة ويبلغ طول اليل 10:17 ساعة، فيما أطول ليل وأقصر نهار يكون بين 18 -25 ديسمبر ويبلغ طول الليل 13:27 ساعة ويبلغ طول النهار 10:33 ساعة.

مهمات فضائية

وتطرق الجروان إلى أبرز الأحداث والمهمات الفضائية المتوقعة خلال 2021، ولخصها في إطلاق مهمة لوسي Lucy mission التابعة لناسا كجزء من رحلة ستشمل رحلات طيران لسبعة كويكبات المتوقعة