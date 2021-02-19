إغلاق مطعم شهير تعمد مخالفة الإجراءات الوقائية في المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة إغلاق مطعم شھیر بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائیة للحد من انتشار فیروس كورونا.

وأكدت أن الفرق الرقابیة التابعة لأمانة المنطقة قامت بإغلاق المطعم الشھیر بعد تعمده مخالفة الإجراءات الوقائیة المعتمدة.

وتكثف الفرق الرقابیة في كافة مناطق المملكة من جولاتھا الرقابیة للحد من مخالفات الإجراءات الاحترازية، التي شددت وزارة الصحة

على ضرورة اتباعھا لمواجھة الجائحة.