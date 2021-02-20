حميدتي مدافعاً عن مستثمر سعودي: أراد مساعدة السودان فحاربه “الإخوان” بالشائعات

انتقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بعض الذين يحاربون المستثمرين بإطلاق الشائعات للتضييق عليهم.

وقال خلال مخاطبته حشدا جماهيريا بمنطقة القرير بالشمالية : لو أراد مستثمر زراعة منزلي لتركته له طالما أن الفائدة ستعم السودان.

وأوضح أن المستثمر السعودي الراجحي تمت محاربته من بعض الناس الذين صدّقوا الشائعات بالرغم من أن أنشطته في زراعة القمح أوقاف، أراد من خلالها مساعدة الشعب السوداني.

وأكد أن هدفهم هو سودان ينعم بالاستقرار والتنمية من طرق ومطارات والسكك الحديدية .

وثمّن النائب الأول الدور الكبير الذي لعبته الإدارة الأهلية عبر التاريخ في حفظ الأمن ورتق النسيج الاجتماعي.

وقال إن الدولة تولي الإدارة الأهلية أهمية خاصة كونها إحدى ركائز السلام بالبلاد.