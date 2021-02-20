شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، للعمل في المبادرات والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية للجهات المستفيدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

محاسب- أخصائي ضريبة مضافة-سكرتير-سكرتير تنفيذي-أخصائي تقنية معلومات-منسق فعاليات -نائب مدير عام الإسناد الرياضي-مسؤول علاقات عامة -مساعد إداري-خبير تخطيط استراتيجي- خبير إدارة مشاريع.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://kai.ksu.edu.sa/ar