غداً الأحد.. إطلاق نظام المدفوعات الفورية بين البنوك السعودية

يُطلق البنك المركزي السعودي، غدا الأحد 9 رجب 1442هـ ، نظام المدفوعات الفورية، والذي سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

ويساهم النظام في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وسيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.

وتم الإشراف على النظام من قبل البنك المركزي، ويُعدّ خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.

ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.