“كوفيفاك” لقاح روسي ثالث ضدّ كورونا!

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن بلاده أقرت اليوم السبت لقاحاً ثالثاً للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي.

وأضاف في كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمي أن أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أُطلق عليه اسم (كوفيفاك) وينتجه مركز تشوماكوف في مدينة سان بطرسبرغ، ستُطرح للاستخدام المحلي في مارس المقبل”.

وبدوره، أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في تصريح، أن التجارب السريرية على لقاح “كوفيفاك” أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.

وقال مركز “تشوماكوف” العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح “كوفيفاك” على الأطفال وكبار السن في أبريل المقبل.