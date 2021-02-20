عاجل… العراق: اعتقال إرهابي والعثور على 4 صورايخ في نينوى وكركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت، القبض على أحد الإرهابيين والعثور على 4 صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع بمحافظتي كركوك ونينوى.

وقالت الوزارة في بيان إنه تأكيداً لجهودها المتضمنة في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة K1 بمحافظة كركوك، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

وبمعلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العشرين وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة 66 من العثور على 4 صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع، وقنبرة هاون من عيار 120ملم، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعياً تحت السيطرة.