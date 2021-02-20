الأغلى عالمياً.. الأمير محمد بن سلمان يرعى سباق كأس السعودية 2021

يرعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، حفل السباق العالمي الأغلى “كأس السعودية 2021″، في نسخته الثانية، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض، بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار.

ذكر بيان رسمي: “يشارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي، أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم”.

ويبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز، 77 جواداً عالمياً من 13 دولة، وتبلغ قيمة الجائزة المالية للمركز الأول 20 مليون دولار.

ويتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق “ماكسيموم سيكورتي”، و”بن بطل”، و”ميدنايت بيسو”، و”ماتشو غوستو”، و”تيسايتوس”، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، أمثال الأمريكي “بوب بافرت”، والبريطاني “جون جوسدن”، والأمريكي “ستيفن إسموسن”، ومواطنه “براد كوكس”، والمدربين الوطنيين عبدالله بن مشرف، وشالح العضياني.

وقال رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الأمير بندر بن خالد الفيصل: أصبحت كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجوداً لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم.