مستوى قياسي جديد.. البيتكوين أعلى 56 ألف دولار

واصلت البيتكوين ارتفاعها لمستوى قياسي جديد أعلى 56 ألف دولار ، مع تجاوز القيمة السوقية للعملة المشفرة حاجز التريليون دولار للمرة الأولى.

وبحلول الساعة 9:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 8.4 بالمائة إلى 56.101 ألف دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب “كوين ماركت كاب”.

ودفعت هذه المكاسب القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكبر عالمياً لتسجل 1.042 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.703 تريليون دولار، مقارنة مع 1.59 تريليون دولار قبل 24 ساعة مضت.