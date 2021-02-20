منع تصوير الشاشة.. «توكلنا» يحدث الاشتراطات التقنية لضمان صحة المعلومات

أعلن تطبيق «توكلنا» أنه لا يتوفر لأنظمة تشغيل ويندوز، كما أن مستخدمي الأجهزة ذات نظام «أندرويد» لا يمكنهم تصوير الشاشة التي تظهر الحالة الصحية وذلك لضمان صحة المعلومات وتحديثها.

كما كشف «توكلنا» أن الباركود يظهر باللون الرمادي ولا تظهر الحالة الصحية ولا يعمل التطبيق لمن يستخدم شبكة افتراضية (VPN) خاصة، أو لمن لديهم «جيلبريك» في أجهزتهم ذات نظام «IOS».

وأوضح «توكلنا» أن التطبيق يعمل في الأنظمة التالية:

إصدار Android 6.0 وما فوق

إصدار IOS 10.0 وما فوق

ويمكن الاستفادة من خدمات منظومة «توكلنا» عن طريق الموقع الإلكتروني https://ta.sdaia.gov.sa