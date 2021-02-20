إدراج مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب

قررت “الدائرة 5 إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم السبت إدراج عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول، الراحل، محمد مرسي، و20 آخرين من عناصر “اللجان النوعية” على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها “حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام الدستور”.

ويتم بعد السنوات الخمسة إعادة النظر في استمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب من عدمه .

وتوفي الرئيس محمد مرسي أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته في قضية التخابر بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة يوم 17 حزيران/يونيو 2019.