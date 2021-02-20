معمر الإيراني يفضح مخططات الحوثي لاحتلال مأرب

طالب معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، بإستمرار الزخم الشعبي والالتفاف حول الدفاع عن مأرب من كما هو عليه ، دون ملل. موضحا -في بيان- أن ميليشيات الحوثي تستفيد من عامل الوقت والملل، وحينها تعاود الهجوم.

وأوضح “الإرياني” أن “مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد سقوط كل شعاراتها لجأت لمحاولة إثارة حمية قبائل اليمن، والزج بهم لقتال إخوتهم اليمنيين بمأرب عبر الترويج لكذبة اختطاف نساء، والتي فندها مصدر أمني في حينه، متناسية آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل”.

واستطرد: “في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية انتهكت مليشيا الحوثي حرمات المنازل ومارست بحق المرأة ابشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا”.

وفضح وزير الإعلام اليمني ممارسات الحوثي قائلا إنها “تتاجر بأعراض اليمنيين فيما خمسة من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات في سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية حتى اللحظة”.