“المركز الوطني للأرصاد” ينبه.. أمطار وتدنٍ في الرؤية بعدة مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من أمطار متوقعة على عدة مناطق ومحافظات.

ونبّه المركز من أمطار رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

في السياق؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس في محافظة ينبع تضمنت رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً .

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، و الريث، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

في سياق آخر؛ قالت وزارة البيئة و المياه والزراعة، اليوم السبت، إن ‏أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة في الغريف/ الخرمة بمنطقة ‎مكة المكرمة.

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