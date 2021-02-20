هروب جماعي.. استثمارات الأجانب في  الأسهم التركية  تتراجع لمستوى قياسي

تراجعت حصص المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم التركية لأدنى مستوى منذ عام 2004، وفق وكالة “بلومبرج”.

وقالت الوكالة، إن غير المقيمين امتلكوا 45.5 في المائة من السوق اعتبارًا من 17 فبراير الجاري، مستشهدة ببيانات من وديعة الأسهم التركية.

وأشارت الوكالة، إلى أن غير المقيمين باعوا صافي 857 مليون دولار من الأسهم في الأسابيع الأربعة المنتهية في 12 فبراير.

وأوصت المؤسسات المالية، بما فيهم (HSBC) و(Morgan Stanley) بأن يستثمر العملاء في الأسهم التركية بعد تغيير الإدارة الاقتصادية للبلاد في أوائل نوفمبر.

وقالت بلومبرج إن التدفقات الوافدة لم تدم طويلا، حيث وصل صافي مبيعات الأسهم على مدى الأشهر الـ12 الماضية إلى 4.1 مليار دولار.

وتضررت سمعة تركيا باعتبارها مكانا للاستثمار في الأسهم العام الماضي بعد أن حظرت البيع على المكشوف.