في 5 سنوات.. معاقبة نحو 10 آلاف بتهمة إهانة أردوغان

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في مرسين، علي ماهر باشارير إنه في غضون 5 سنوات فقط تمت معاقبة 9556 شخصًا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح باشارير أنه في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح 5 أشخاص هاجموا نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ، تمت معاقبة 9556 شخصًا بتهمة “إهانة الرئيس”، بحسب ما نشرتة جريدة الزمان التركية.

وأضاف النائب التركي أن أحدث المعاقبين على إهانة الرئيس هما اثنان من الفنانين البارزين في تركيا موجدات جيزن ومتين أكبينار.

وعلق باشارير على ذلك قائلا: “هنا للأسف يميل ميزان العدل إلى السلطة وشريكها الأصغر”، يقصد حزب الحركة القومية.

وتابع النائب المعارض: “القضاء أصبح مسيسًا في بلادنا، والحكومة أصبحت ترهب شعبنا، والمعارضة بالقضاء. زادت قضايا إهانة رئيس الجمهورية في عهد أردوغان بشكل لا يضاهي أي فترة رؤسائنا السابقين”.