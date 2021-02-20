إغلاق منشآت تجارية في الدلم لعدم تقيدها بالتدابير الصحية

أغلقت بلدية محافظة الدلم 12 منشأة تجارية وذلك لعدم تقيدها بالتدابير الصحية، ونفذت البلدية خلال 7 أيام 257 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ، وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 189 مخالفة، منها 22 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت البلدية برفع ما يقارب 420 طن من النفايات، وأزالت 1550 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 238 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة والإصحاح البيئي، وتم تطهير وتعقيم 355 موقعًا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي أن البلدية تعمل بكامل إمكانياتها من خلال توجيه جميع الفرق الميدانية بتكثيف الحملات الرقابية والتشديد على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي من أهمها فحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق “توكلنا” ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية والالتزام بوضع ملصقات التباعد وإصدار العقوبات بحق المخالفين،

وبين أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومتابعة من محافظ الدلم.

ودعا رئيس البلديه المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.