أعلنت وزارة التعليم جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد «عربسات» 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وهيأت وزارة التعليم منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية «عين الفضائية» لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في «يوتيوب» للرجوع لها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

وأضافت الوزارة أنه يستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب ٥٢٥ ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين؛ حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار.

وكشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن ‏جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أنه يتم إلقاء الدروس عبر قنوات عين، على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة الوزارة على يوتيوب.

في السياق، كشفت الوزارة عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت أنه سيكون عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما كشفت الوزارة عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وحول جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثاني) من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني، بينت الوزارة أنه سيكون عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأضافت أن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الرابع) من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني، سيكون عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

في السياق، كشفت الوزارة عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى السادس) من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أن البث يكون عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.