رغد_ صدام_حسين تعلن سرا خطيرا عن مذكرات ابنتها وتتوعد بكشف “أمور مزلزلة” في مذكراتها

قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إنها شعرت بالقلق عندما أعلنت ابنتها “حرير” كتابة مذكراتها.

وأضافت: “أنا ربيت أبنائي أن تكون ثقتهم عالية وما أردت كسر ثقتها.. قلت لها أثق بك إذ تحبين أطلع عليها قد تحتاجين معلومة أصححها”.

وتابعت: “حرير تعبت في المذكرات بمجهود شخص وبإمكانات عادية وأخذ الكتاب كذا سنة ولذلك أنا وقفت كتابي حتى صدور مذكراتها هي تتذكر تفاصيل أكثر مني كتابها جميل.. أنا أخذت الموضوع بشكل أوسع سياسي عائلي، لكن أسرار عائلتي لا تخرج من خلالي تحت أي ظرف.. الكتاب كتاب حرير”.

وشددت على أنها لم تحذف منها أي شيئ، مشيرة إلى أنها متأكدة أن ابنتها لن تضع على الورق ما يسئ”.

وعن مذكراتها هي قالت: “تفاصيل إنسانية كثيرة صعبة.. وأحداث أنا عشتها خلال الاحتلال وقبله.. وروحي مستعدة الآن لهذا الموضوع”.

وعن توقعاتها للإقبال: “الناس عندها حب وفضول تجاه هذه العائلة”.