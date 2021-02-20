رقم تاريخي .. خسارة ليفربول للمرة الرابعة لأول مرة بأنفيلد بعد 98 عاما #ليفربول_ايفرتون

واصل فريق ليفربول الإنجليزى، نتائجه المخيبة للآمال بعدما هزم من ضيفه إيفرتون بهدفين دون مقابل، فى ديربي “الميرسيسايد”، الذى جمعهما مساء اليوم، السبت، على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بالموسم الجارى 2020-2021.

وتعد هزيمة ليفربول أمام إيفرتون هى رابع خسارة على التوالى لليفربول بملعب الأنفيلد لأول مرة منذ ديسمبر 1923، فضلا عن أن هذا الفوز الأول لفريق إيفرتون أمام ليفربول منذ 2010 خاصة أن أول فوز له بالأنفيلد كان عام 1999.

خسر ليفربول هذا الموسم أمام كل من برايتون وبيرنلى ومانشستر سيتي، وتعادل 7 مباريات خلال موسم 2021.