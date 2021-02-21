إيران تسجل أعلى معدل لإعدام المرأة على مستوى العالم

سجل النظام الحاكم في لإيران أكبر رقم قياسي على مستوى العالم في عمليات الإعدام بالمقارنة بعدد سكانها.

كما حطمت إيران ايضاً الرقم القياسي لإعدام النساء في العالم بعد محاكمات غير عادلة.

وخلال سنوات حكم روحاني السبع، أُعدم أكثر من 4300 شخص في إيران.

ويعتبر العدد الفعلي لعمليات الإعدام وخاصة إعدام النساء أكثرمن ذلك بكثير ويقوم نظام الملالي بتنفيذ معظم عمليات الإعدام سراً وبعيداً عن الأنظار ولم يكن هناك شهود وقت التنفيذ إلا من قاموا بتنفيذها.

وأعلنت لجنة المرأة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سابقًا أن العديد من النساء المدانات بجرائم قتل في إيران يقعن ضحيات العنف . لقد ارتكبن القتل دفاعاً عن النفس.

ونشرت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قائمة بالنساء اللواتي تم إعدامهن خلال فترة رئاسة روحاني

وتستند المعلومات الموثقة إلى الأخبار والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام الحكومية في إيران ومصادر أخرى موثوقة داخل إيران ومرتبطة بالمقاومة الإيرانية.