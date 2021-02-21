شاهد التفاصيل: #وظائف لحملة الثانوية في السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق في كل من الجوف والرياض.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:
صراف فرع الجوف Teller – Aljouf Branch
مدير علاقات المشتريات Manager Procurement Relationship
إداري مركز البيانات – دعم المستوى الأول Administrator Data Center First Level Support
مسؤول أول العمليات الرقمية Senior Officer Digital Operations
مسؤول أول السياسات والإجراءات JC1533-Senior Officer Policy and Procedures
مدير إدارة الأداء Manager Performance Management
ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وجميع الوظائف تتطلب خبرة من سنتين فأعلى
إجادة استخدام برامج الحاسب.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2431324334&f_C=18469,11395453&geoId=92000000&sortBy=DD