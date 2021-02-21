شاهد التفاصيل: #وظائف لحملة الثانوية في السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق في كل من الجوف والرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

صراف فرع الجوف Teller – Aljouf Branch

مدير علاقات المشتريات Manager Procurement Relationship

إداري مركز البيانات – دعم المستوى الأول Administrator Data Center First Level Support

مسؤول أول العمليات الرقمية Senior Officer Digital Operations

مسؤول أول السياسات والإجراءات JC1533-Senior Officer Policy and Procedures

مدير إدارة الأداء Manager Performance Management

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وجميع الوظائف تتطلب خبرة من سنتين فأعلى

إجادة استخدام برامج الحاسب.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2431324334&f_C=18469,11395453&geoId=92000000&sortBy=DD