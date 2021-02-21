حادث غريب… سكان دنفر الأمريكية يفاجئون بحطام طائرة فوق رؤوسهم!

تساقط حطام من طائرة ركاب تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز فوق منطقة سكنية في مدينة دنفر الأمريكية بولاية كولورادو أمس السبت بعد تعطل أحد محركاتها بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وقالت ادارة الطيران الاتحادية في بيان “إن الطائرة بوينغ 777 هبطت بسلام في مطار دنفر الدولي، ولم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات”.

وكانت الرحلة 328 متجهة من دنفر إلى هونولولو عندما وقع الحادث.

وأفادت شركة يونايتد إيرلاينز لشبكة “سي إن إن” بأن هناك 241 شخصاً، من بينهم 10 من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة.

وقالت الشركة إن “المجلس الوطني لسلامة النقل يحقق في الحادث”.