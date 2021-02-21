بطل العالم سقط في فرانكفورت!

كبوة جديدة تعرض حامل اللقب بايرن ميونخ، في الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” وخسر أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-2 ، في الجولة 22 من المسابقة.

وتجمد رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 49 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام لايبزغ صاحب المركز الثاني، الذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته في الجولة نفسها المقررة أمام هيرتا برلين اليوم الأحد، بينما رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ.

وجاءت هزيمة بايرن ميونخ في مباراة اليوم، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 3-3 الإثنين الماضي، في الجولة 21 من المسابقة.

وأنهى آينتراخت فرانكفورت الشوط الأول للمباراة متقدماً بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وأمين يونس في الدقيقتين 12 و31 ثم رد بايرن ميونخ بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53.