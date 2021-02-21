المملكة تستعد لاستقبال نجوم “فورمولا إي” على حلبة الدرعية

تستعد المملكة لاستضافة حدث رياضي آخر كبير ممثلًا بسباقات “فورمولا إي” يومي 26 و 27 فبراير الجاري، على حلبة الدرعية، للعام الثالث على التوالي.

وسشيهد إقامة منافساته “ليلًا” من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه.

وتشهد منافسات النسخة الحالية من السباق على حلبة الدرعية والذي تنظمة وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقًا من أبرز نجوم اللعبة يطمحون لتحقيق نتائج مميزة من خلال تنافس محموم منتظر في مناطق الدرعية التاريخية.

و يتواجد باسكال وزميله يرلين على رأس فريق (تاغ هوير بورش الألمانية) حيث سينضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى أندريه لوتيرير في الموسم السابع من السباق الدولي الكبير.

وشارك ويرلين في 17 سباقًا في فورمولا إي حتى اللحظة، كما كان قد توج بالمركز الأول في مشاركته الأولى قبل عدة مواسم، واحتل المركز الثاني في سباق (سانتياغو إي-بريكس).

كما ينضم نورمان ناتو إلى إدواردو مورتارا في فريق روكيت فنتوري ريسينغ في الموسم السابع لعام 2020/21 ، حيث سيحلّ اللاعب مكان أسطورة رياضة السيارات البرازيلي فيليبي ماسا.

واحتل ناتو مؤخرًا المركز الثالث في بطولة لومان الأوروبية ،2018 وبطولة الاتحاد الدولي للسيارات 2019/20، وحصل على المركز الثاني في سباق لو مان 24 ساعة المرموق.

ويصادف هذا العام السنة الرابعة لإيدو مورتارا مع فرقه، وكان أبرز انجازه عندما توج كبطل السباق في هونغ كونغ عام 2019 .