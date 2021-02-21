لا تقلقوا.. “الدفاع المدني” ينبه إلى بث إنذار تجريبي بمحافظة  تنومة 

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إلى أنَّها ستبدأ بثّ الإشعار التجريبي بمحافظة تنومة اليوم عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن النطاق الجغرافي المحدّد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمحافظة تنومة اليوم عند الساعة الخامسة مساءً.”

وأوضحت المديرية عبر إنفوجراف توعوي نشرته على صفحتها الرسمية أن الإشعار تجريبي وسيكون عبر خدمة البث الخلوي يصحبه اهتزاز ثم نغمة وصوت عالٍ في الخامسة مساءً، في محافظة تنومة من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة، داعية لعدم القلق حيث إنّ الرسائل لتجربة المنصة، ولا يتطلب من المتلقي اتخاذ أي إجراء.

كما دعت للمشاركة في تعبئة الاستبيان المرفق بالرسالة النصية المرسلة بعد نهاية التجربة.