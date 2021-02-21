606 % ارتفاع تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية

سجلت تداولات السعوديين (بيعًا وشراءً) في الأسهم الأمريكية عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية خلال عام 2020، ارتفاعًا بنسبة 606% لتبلغ 323.4 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت 45.8 مليار ريال خلال عام 2019.

وكانت الأسهم الأمريكية قد سجلت خلال عام 2020 ارتفاعا ملحوظا، حيث صعد مؤشر “داوجونز” بنحو 6.9%، وصعد مؤشر “S&P 500” بـ16%، وحقق مؤشر “ناسداك” ارتفاعا بنحو 42.9% كأفضل أداء سنوي في 11 عامًا.

يشار إلى أن تقرير هيئة السوق المالية عن قيمة تداولات الأشخاص المرخص لهم (الوسطاء المحليين) في الأسواق العالمية؛ لا يتضمن تفاصيل عدد المحافظ السعودية في الخارج، كما لا يتضمن عدد المستثمرين المتداولين مباشرة عن طريق وسطاء خارجيين.