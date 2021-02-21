النائب العام يأمر بضبط المعتدي على فتاة في حفر الباطن #عاجل

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام أمر بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن، وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه، واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

وقال المصدر – في بيان – إن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم.

يأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقاً للمادتين (13 و15) من نظام الإجراءات الجزائية.