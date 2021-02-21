ضبط المعتدي على “فتاة حفر الباطن” بعد 30 دقيقة من أمر النائب العام #عاجل

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص قام بالاعتداء على امرأة في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

يشار إلى أن النائب العام، أمر بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن، وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه، واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.